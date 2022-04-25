Ardahan'da kurdun köpeğe saldırma anı

Bahçeye giren kurt tarafından zor anlar yaşayan köpek, sahibinin sopalı müdahalesiyle kurtuldu.

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Balgözde köyünde Turgay Eraslan'a ait olan bir köpek, evin bahçesine giren kurt tarafından saldırıya uğradı.

Durum ufark eden Eraslan ise eline aldığı sopayla kurdun üzerine koştu.

Sopayı görünce kaçtı

DHA'nın haberine göre Eraslan'ın kendisine yaklaştığını fark eden kurt, köpeği bırakıp ormanlık alana kaçtı. Yaşananlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Eve giren köpeğimi almış"

Olayla ilgili konuşan Eraslan, "Sahur için kalktığımda köpeğimin havlaması üzerine dışarı çıktım. Işıkları yakıp baktığımda bahçede bir kurdun köpeğimi öldürmeye çalıştığını gördüm. Tekrar eve girip aldığım sopayla köpeğimi kurtarmak için hamle yaptım. Kurt da korkup kaçtı. Köpeğimin yaralarını pansuman ettim. Görüntüleri izlediğimde çok korkunçtu. Kurt, eve giren köpeği girip evden alıyor. Böyle bir şey hiç görmedim." dedi.