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    Ardahan'da kurdun köpeğe saldırma anı

    Bahçeye giren kurt tarafından zor anlar yaşayan köpek, sahibinin sopalı müdahalesiyle kurtuldu.
    • 25.04.2022 - 11:05
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    Ardahan'da kurdun köpeğe saldırma anı

    Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Balgözde köyünde Turgay Eraslan'a ait olan bir köpek, evin bahçesine giren kurt tarafından saldırıya uğradı.

    Durum ufark eden Eraslan ise eline aldığı sopayla kurdun üzerine koştu.

    Sopayı görünce kaçtı

    DHA'nın haberine göre Eraslan'ın kendisine yaklaştığını fark eden kurt, köpeği bırakıp ormanlık alana kaçtı. Yaşananlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Ardahan da kurdun köpeğe saldırma anı #1

    "Eve giren köpeğimi almış"

    Olayla ilgili konuşan Eraslan, "Sahur için kalktığımda köpeğimin havlaması üzerine dışarı çıktım. Işıkları yakıp baktığımda bahçede bir kurdun köpeğimi öldürmeye çalıştığını gördüm. Tekrar eve girip aldığım sopayla köpeğimi kurtarmak için hamle yaptım. Kurt da korkup kaçtı. Köpeğimin yaralarını pansuman ettim. Görüntüleri izlediğimde çok korkunçtu. Kurt, eve giren köpeği girip evden alıyor. Böyle bir şey hiç görmedim." dedi.

    Ardahan da kurdun köpeğe saldırma anı #2

    Ardahan da kurdun köpeğe saldırma anı #3


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