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    Ardahan’da mahsur kalan yaylacılar ve koyun sürüsü kurtarıldı

    Ardahan’da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan çobanlar, İl Özel İdare ekiplerince kurtarıldı.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 23:48
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    Ardahan’da mahsur kalan yaylacılar ve koyun sürüsü kurtarıldı

    Ardahan’ın Hanak ilçesine bağlı Çiçeklidağ köyü yaylasında sürülerini otlatan çobanlar, etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

    Çobanlar, Hanak Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi.

    KISA SÜREDE KAPANAN YOL AÇILDI

    Kaymakam Fatma Turhan’ın talimatıyla ilçe Özel İdaresi Şantiye Şefi Turgay Çelik başkanlığındaki ekip, kısa sürede yaylacılara ulaşarak, kardan kapanan yolu açtı.

    Yolun temizlenmesi üzerine çobanlar, sürüleriyle Çiçeklidağ köyü ve Hanak ilçesine ulaştı.

    Ardahan’da mahsur kalan yaylacılar ve koyun sürüsü kurtarıldı #1

    ''ŞÜKÜR HERKESİN SAĞLIK DURUMU İYİ''

    Turgay Çelik, yoğun kar yağışının ardından yaylada çok sayıda hayvan ve hayvan sahibinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattıklarını belirterek, "Olay bize intikal eder etmez kaymakamımız bize hemen talimat verdi. Talimatın sağlıklı ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesi için bizde çok kısa sürede sürü sahipleri ve sürülerine ulaşarak kurtardık. Şükür herkesin sağlık durumu iyi. Sağlıklı bir şekilde ulaşmaları gerekli noktalara ulaştırıldılar" dedi.

    Ardahan’da mahsur kalan yaylacılar ve koyun sürüsü kurtarıldı #2

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