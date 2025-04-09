Ardahan'da onlarca öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AA & Ensonhaber

Ardahan'ın Çıldır ile Hanak ilçelerinde taşımalı eğitim gören ve okul yemekhanesinde öğle yemeğini yiyen öğrencilerin bazılarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti görüldü.

Ambulanslarla il merkezi ve ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alınan yaklaşık 90 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

"TAHLİLLER DEVAM EDİYOR"

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, sağlık ekiplerinin rahatsızlığı bulunan öğrencilere hızlıca müdahale ettiğini belirterek, "Bir sıkıntı var ama içilen sudan mı, yemekten mi, şu an için belirsiz. Zehirleyecek bir menü de değil. Menü içerisinde et ve tavuk yoktu. Yemek yiyen yaklaşık 600 öğrenciden 80 ila 90'ında zehirlenme şüphesi bulunuyor. Tahliller devam ediyor" dedi.

Uzantı, öğrencilerin sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğunu ve tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğunu ifade etti.