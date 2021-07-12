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    Ardahan’da salamura bidonu içerisinden tarihi eserler çıktı

    Yolcu otobüsü ile Ardahan’a tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine ekipler harekete geçirildi. Aramalarda tarihi eserler, yaprak salamurası bidonu içerisinden çıktı.
    • DHA
    • 12.07.2021 - 11:09
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 11:42
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    Ardahan’da salamura bidonu içerisinden tarihi eserler çıktı

    Ardahan’da, tarihi eser kaçakçıları ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

    İl Jandarma Komutanlığı KOM şube ekipleri, Manisa’dan Ardahan’a yolcu otobüsü ile tarihi eser gönderileceği bilgisini aldı.

    Harekete geçen ekipler, şüpheli otobüsü kent girişinde durdurdu.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Otobüste yapılan aramalarda, bagaj kısmından çıkan yaprak salamurası bidonundan 507 sikke ve tarihi eser niteliğinde objelerin bulunduğu poşet çıktı.

    Eserlerin ilk incelemeler sonucunda Demir ve Orta Çağ dönemine ait oldukları belirlendi.

    Ardahan’da salamura bidonu içerisinden tarihi eserler çıktı #1

    SERBEST BIRAKILDI

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

    Şüpheli şahıs, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Ardahan’da salamura bidonu içerisinden tarihi eserler çıktı VİDEO

    Ardahan’da salamura bidonu içerisinden tarihi eserler çıktı #2

    Ardahan’da salamura bidonu içerisinden tarihi eserler çıktı #3

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