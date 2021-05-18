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    Ardahan'da tedbirlere uymayanlara ceza kesildi

    Koronavirüs döneminde uygulanan tam kapanmanın ardından, verilen para cezaları belli oldu.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 12:02
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 12:11
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    Ardahan'da tedbirlere uymayanlara ceza kesildi

    Türkiye'de vaka sayıları 60 binin üzerine çıkınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, tam kapanma kararı alındı. Tam kapanma kararı işe yaradı, vaka ve vefat sayıları büyük oranda düştü.

    17 Mayıs itibariyle 'kademeli normalleşme' başladı. Kapanmanın ardından, şehirlerde kurallara uymayanlara verilen cezaların miktarı belli oldu. Ardahan'da, 174 kişiye para cezası verildi.

    YOL KONTROL VE ARAMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

    Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tam kapanma sürecinde 6 ayrı noktada yol kontrol ve arama faaliyetleri gerçekleştirdi.

    Ekipler, devriye araçlarıyla vatandaşların kısıtlama tedbirlerine uymaları konusunda anons yaparak uyarılarda bulunuldu.

    Ardahan da tedbirlere uymayanlara ceza kesildi #1

    174 KİŞİYE 536 BİN 850 LİRA CEZA

    İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan sıkı tedbirlere rağmen kısıtlama tedbirlerine uymayarak sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplamda 174 kişiye, 536 bin 850 lira para cezası uygulandı.

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