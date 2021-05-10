Euro
10.0453
0.18%
Dolar
8.2567
0.28%
Altın
489.73
1.02%
Borsa
1.458
1.18%
Bitcoin
481.421
0.09%
EXEN Coin
34.21
0.08%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Ardahan’da tır yola devrildi

    Posof-Damal karayolunda seyir halindeyken virajı tam alamayan tır, yoldan çıkarak devrildi. Tır şoförü kazayı yaralı olarak atlattı.
    • İHA
    • 10.05.2021 - 15:10
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 15:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ardahan’da tır yola devrildi

    Ardahan’da, Posof-Damal karayolunda seyir halinde olan Duran Karaca idaresindeki tır, virajı tam alamadı.

    Karaca, tırın kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan tır devrildi, orman ağaçlarına takılarak ters döndü.

    Tır şoförü kazayı yaralı olarak atlattı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı şahsı yapılan ilk müdahalenin ardından Posof Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    Tedavi altına alınan Karaca, buradaki müdahalelerin ardından Ardahan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

    Ardahan’da tır yola devrildi #1

    Ardahan’da tır yola devrildi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir