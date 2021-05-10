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Ardahan’da tır yola devrildi
Posof-Damal karayolunda seyir halindeyken virajı tam alamayan tır, yoldan çıkarak devrildi. Tır şoförü kazayı yaralı olarak atlattı.
- İHA
- 10.05.2021 - 15:10
- Güncelleme : 10.05.2021 - 15:38
Ardahan’da, Posof-Damal karayolunda seyir halinde olan Duran Karaca idaresindeki tır, virajı tam alamadı.
Karaca, tırın kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan tır devrildi, orman ağaçlarına takılarak ters döndü.
Tır şoförü kazayı yaralı olarak atlattı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı şahsı yapılan ilk müdahalenin ardından Posof Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Tedavi altına alınan Karaca, buradaki müdahalelerin ardından Ardahan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.