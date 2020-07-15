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- Ardahan'da yangın: 2 ev ve 1 ahır yanarak kül oldu
Ardahan'da yangın: 2 ev ve 1 ahır yanarak kül oldu
Bağdeşen köyünde nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. 1 ahır ve 2 ev yandı.
- İHA
- 15.07.2020 - 05:57
Ardahan merkeze bağlı Bağdeşen köyündeki Fadime Bilgin'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede bitişikteki ahır ve 1 eve de sıçrayan yangını söndüremeyen köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.
2 EV İLE BİR AHIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Ardahan Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Ardahan Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ve AFAD görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ilk belirlemelere göre bitişik nizam 2 ev ile bir ahır kullanılamaz hale geldi.
Jandarma yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.
Ardahan'da yangın: 2 ev ve 1 ahır yanarak kül oldu VİDEO