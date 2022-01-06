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    Ardahan'da yaralı tilkiye işkence görüntülerine soruşturma başlatıldı

    Ardahan'da yaralı halde yakalanan tilkiye eziyet edilen görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. Tepki çeken görüntülerin ardından Ardahan Valiliği harekete geçti.
    • İHA
    • 06.01.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 11:13
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    Ardahan'da yaralı tilkiye işkence görüntülerine soruşturma başlatıldı

    Ardahan'da köylülerin, yaralı halde yakaladıkları tilkiye kötü muamelesi tepkilere neden oldu.

    Yaralı hayvana yapılan kötü muamele anlarına ilişkin görüntülerden sonra Ardahan Valiliği harekete geçti.

    ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI

    Ardahan Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''Bir sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan görüntülerde, bir tilkiye kötü muamelede bulunulduğu tespit edilmiş olup, yapılan çalışmalar doğrultusunda; bahse konu videodaki tilkiye kötü muamelede bulunan şahısların kimlik ve adres bilgileri tespit edilmiştir. Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır. Konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı da bilgilendirilerek adli işlem süreci de başlatılmıştır.'' denildi.

    Ardahan'da yaralı tilkiye işkence kamerada VİDEO


    TEDAVİ EDİLİP DOĞAYA BIRAKILDI

    Açıklamada ayrıca, kötü muameleye maruz kalan tilkinin tedavisinin ardından doğal hayata bırakıldığı belirtildi.

    Ardahan da yaralı tilkiye işkence görüntülerine soruşturma başlatıldı #1

    Ardahan da yaralı tilkiye işkence görüntülerine soruşturma başlatıldı #2


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