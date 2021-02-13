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    Ardahan'da yavru ayıları, kendi yiyecekleriyle beslediler

    Ardahan’ın Göle ilçesi Budaklı köyündeki ormanlık alanda gezen 2 arkadaş, 2 yavru ayıyı gördü. Yanlarındaki yiyeceklerden yavru ayılara veren ikili, kucaklarına alıp, video ve fotoğraf çekti.
    • DHA
    • 13.02.2021 - 15:07
    • Güncelleme : 13.02.2021 - 15:12
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    Ardahan'da yavru ayıları, kendi yiyecekleriyle beslediler

    Ardahan'da Budaklı köyünde yaşayan Burhan Açıkyıldız ve arkadaşı Aliş Odabaş, ormanlık alanda gezinti yaparken, 2 yavru ayıyı fark etti.

    Anne ayının olmadığını anlayan 2 arkadaş, yanlarındaki yiyeceklerden yavru ayılara verdi.

    YAVRU AYILARI FARKEDİNCE, YEMEKLERİNİ PAYLAŞTILAR

    İkili, bölgede keşfettikleri uygun bir alana yavruları götürdü.

    Kucaklarına aldıkları yavru ayılarla video ve fotoğraf çektiren gençler, anne ayının geldiğini görünce bölgeden uzaklaştı.

    Ardahan'da yavru ayıları, kendi yiyecekleriyle beslediler- İZLE

    Ardahan da yavru ayıları, kendi yiyecekleriyle beslediler #1

    Ardahan da yavru ayıları, kendi yiyecekleriyle beslediler #2

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