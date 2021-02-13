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- Ardahan'da yavru ayıları, kendi yiyecekleriyle beslediler
Ardahan'da yavru ayıları, kendi yiyecekleriyle beslediler
Ardahan’ın Göle ilçesi Budaklı köyündeki ormanlık alanda gezen 2 arkadaş, 2 yavru ayıyı gördü. Yanlarındaki yiyeceklerden yavru ayılara veren ikili, kucaklarına alıp, video ve fotoğraf çekti.
- DHA
- 13.02.2021 - 15:07
- Güncelleme : 13.02.2021 - 15:12
Ardahan'da Budaklı köyünde yaşayan Burhan Açıkyıldız ve arkadaşı Aliş Odabaş, ormanlık alanda gezinti yaparken, 2 yavru ayıyı fark etti.
Anne ayının olmadığını anlayan 2 arkadaş, yanlarındaki yiyeceklerden yavru ayılara verdi.
YAVRU AYILARI FARKEDİNCE, YEMEKLERİNİ PAYLAŞTILAR
İkili, bölgede keşfettikleri uygun bir alana yavruları götürdü.
Kucaklarına aldıkları yavru ayılarla video ve fotoğraf çektiren gençler, anne ayının geldiğini görünce bölgeden uzaklaştı.
Ardahan'da yavru ayıları, kendi yiyecekleriyle beslediler- İZLE