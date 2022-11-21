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    Ardahan'da yeteneğiyle görenleri şaşırtıyor: Kafasına vurulan elmanın rengini biliyor

    Posof ilçesinde Adnan Bozyiğit isimli şahıs, kafasına vurulan elmanın cinsini ve rengini bakmadan söyleyebiliyor.
    • 21.11.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 12:52
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    Ardahan'da yeteneğiyle görenleri şaşırtıyor: Kafasına vurulan elmanın rengini biliyor

    Ardahan’ın Posof ilçesinde kendisini tamamen tabiata adayan emekli öğretmen Adnan Bozyiğit, ilginç yeteneğiyle görenleri şaşırtıyor.

    Kafasına vurulan elmanın cinsini ve rengini biliyor

    Meyvelere karşı ilgisini ve duyarlılığını evinin önüne diktiği fidanlarla anlatan Adnan Bozyiğit, kafasına vurulan elmanın cinsini ve rengini biliyor.

    O anlar böyle görüntülendi

    İHA'nın aktardığına göre çeşitli cins ve renkteki elmalar arasında kafasına vurulan elmanın rengini söyleyen Bozyiğit'in o anları ilgiyle izlendi.

    Ardahan da yeteneğiyle görenleri şaşırtıyor: Kafasına vurulan elmanın rengini biliyor #1

    Ardahan da yeteneğiyle görenleri şaşırtıyor: Kafasına vurulan elmanın rengini biliyor #2


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