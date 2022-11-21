Ardahan'da yeteneğiyle görenleri şaşırtıyor: Kafasına vurulan elmanın rengini biliyor

Posof ilçesinde Adnan Bozyiğit isimli şahıs, kafasına vurulan elmanın cinsini ve rengini bakmadan söyleyebiliyor.

Ardahan’ın Posof ilçesinde kendisini tamamen tabiata adayan emekli öğretmen Adnan Bozyiğit, ilginç yeteneğiyle görenleri şaşırtıyor.

Kafasına vurulan elmanın cinsini ve rengini biliyor

Meyvelere karşı ilgisini ve duyarlılığını evinin önüne diktiği fidanlarla anlatan Adnan Bozyiğit, kafasına vurulan elmanın cinsini ve rengini biliyor.

O anlar böyle görüntülendi

İHA'nın aktardığına göre çeşitli cins ve renkteki elmalar arasında kafasına vurulan elmanın rengini söyleyen Bozyiğit'in o anları ilgiyle izlendi.