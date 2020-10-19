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Ardahan'da yola çıkan koyunlar kazaya neden oldu: 2 ölü 2 yaralı

Ardahan'da yola çıkan koyunlar kazaya neden oldu: 2 ölü 2 yaralı

Ardahan'da yola çıkan koyunlar kazaya neden oldu. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.