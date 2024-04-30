Ardahan'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

İHA
Ardahan'da Kars kara yolunun üniversite kavşağı mevkisinde B.K., kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yoldan çıkan otomobil ormanlık alana girdi.
Kazada sürücü B.K. yaralandı
Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Durumu iyi
Otomobil sürücüsü B.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Araçta maddi hasar oluşan kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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