Ardahan'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
İHA

Ardahan'da Kars kara yolunun üniversite kavşağı mevkisinde B.K., kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan otomobil ormanlık alana girdi.

Kazada sürücü B.K. yaralandı

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Durumu iyi

Otomobil sürücüsü B.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Araçta maddi hasar oluşan kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)