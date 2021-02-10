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Arjantin’de kaçak geçiş yapmaya çalışan motosikletliye dayak

Arjantin’de kaçak geçiş yapmaya çalışan motosikletliye dayak

Panamerica Otoyolu'nda geçiş ücretini ödememek için kaçak geçiş yapmaya çalışan motosiklet sürücüsü, polis tarafından copla dövüldü. O anlar kameraya yansıdı.