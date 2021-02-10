- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Arjantin’de kaçak geçiş yapmaya çalışan motosikletliye dayak
Arjantin’de kaçak geçiş yapmaya çalışan motosikletliye dayak
Panamerica Otoyolu'nda geçiş ücretini ödememek için kaçak geçiş yapmaya çalışan motosiklet sürücüsü, polis tarafından copla dövüldü. O anlar kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 10.02.2021 - 10:18
- Güncelleme : 10.02.2021 - 10:49
Görüntüler, Arjantin'in Pilar kentindeki Panamerica Otoyolu'ndan…
Motosikletli sürücü, geçiş ücreti ödememek için bir aracın geçmesini fırsat bildi ve aradan kaynamak istedi.
COPLA DÖVDÜ
Ancak uyanık sürücüyü, otoyolda denetim yapan polis memuru fark etti.
Sürücüyü copla motosikletinden indirip yere fırlatan polis, darbetmeye başladı. Adının Francisco Pedro Ferrer olduğu öğrenilen motosikletlinin, "otoriteye direnme" suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.
Arjantin'de kaçak geçiş yapmaya çalışan motorcu polis tarafından coplandı İZLE