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    Arjantin’de kaçak geçiş yapmaya çalışan motosikletliye dayak

    Panamerica Otoyolu'nda geçiş ücretini ödememek için kaçak geçiş yapmaya çalışan motosiklet sürücüsü, polis tarafından copla dövüldü. O anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 10:49
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    Arjantin’de kaçak geçiş yapmaya çalışan motosikletliye dayak

    Görüntüler, Arjantin'in Pilar kentindeki Panamerica Otoyolu'ndan…

    Motosikletli sürücü, geçiş ücreti ödememek için bir aracın geçmesini fırsat bildi ve aradan kaynamak istedi.

    COPLA DÖVDÜ

    Ancak uyanık sürücüyü, otoyolda denetim yapan polis memuru fark etti.

    Sürücüyü copla motosikletinden indirip yere fırlatan polis, darbetmeye başladı. Adının Francisco Pedro Ferrer olduğu öğrenilen motosikletlinin, "otoriteye direnme" suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

    Arjantin'de kaçak geçiş yapmaya çalışan motorcu polis tarafından coplandı İZLE

    Arjantin’de kaçak geçiş yapmaya çalışan motosikletliye dayak #1

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