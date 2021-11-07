Arkadaşları için geldiği şehirde kalbine yenildi

Düzenlenecek okul mezuniyet günü için Bandırma ilçesine gelen 71 yaşındaki Enis Doröz, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Balıkesir'de Şehit Mehmet Günenç Lisesi (ŞMG), mezunu Enis Doröz arkadaşları ile buluşmak için geldiği ilçede kalp krizi geçirdi.

Sahilde bulunan balıkhanenin önünde aniden rahatsızlanan Doröz, yere düştü.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Enis Doröz' e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye götürülen Doröz, yapılan tüm müdehalelere karşın kurtarılamadı.

Enis Doröz' ün Mudanya'da ikamet ettiği öğrenildi.