Arnavutköy sokaklarında hırsız kovalamacısı

Evinden çıkarken bahçesindeki malzemeleri çalıp araçlarıyla kaçan hırsızların peşine düşen Hüseyin Öztürk, tüm çabasına rağmen başarılı olamadı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'nde esnaflık yapan Hüseyin Öztürk, sabah erken saatte evinden çıkarken bahçedeki 2 hırsızla karşılaştı.

Öztürk, hemen hırsızları kovalamaya başladı.

ARAÇLA KAYIPLARA KARIŞTILAR

Hırsızlar, sokakta bekleyen ve içerisinde 2 kişinin daha bulunduğu hafif ticari araca binerek kaçmaya çalıştı. Aracın önüne geçerek durdurmaya çalışan ve hırsızların aracı üzerine sürdüğü Öztürk, son anda hamle yaparak aracın kendisine çarpmasından kurtuldu.

KOVALAMACA ANLARI KAMERADA

Çevredeki vatandaşlara da bağırarak sesini duyuran Öztürk'ün, çevre esnafı ile birlikte hırsızların içinde bulunduğu aracı kovaladığı o anlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Arnavutköy'de bahçesinde karşılaştığı hırsızları kovaladı

"AZ KALSIN EZİLİYORDUM"

Olayla ilgili konuşan Öztürk, “Güpegündüz hırsızların böyle cesaret ederek evimin bahçesine girmeleri karşısında oldukça şaşkınım. Önüne geçtiğim aracı üzerime sürdüler, az kalsın eziliyordum.

"10 BİN LİRALIK ZARARIM VAR"

10 bin lira civarında zararım var. Bahçede depo olarak kullandığım bölümden jeneratör, hilti, akü gibi malzemeleri çaldılar. Karakola giderek şikayetçi de oldum." dedi.