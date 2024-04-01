Arnavutköy’de 1 kişinin öldüğü muhtarlık seçimi çatışması görüntülendi İstanbul Arnavutköy'de muhtarlık seçimi nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği çatışmanın yaşandığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, dün muhtarlık yarışında birbirine rakip olan mevcut muhtar Ahmet Güleryüz ile akrabası olan ve bu seçimde muhtarlığı kazanan Sabri Güleryüz yolda karşılaşmış, seçimi kaybeden mevcut muhtar adayı Ahmet Güleryüz ile akrabası Sabri Güleryüz arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışma büyüdü, silahlı çatışma çıktı

Büyüyerek devam eden tartışmada Sabri Güleryüz, Ahmet Güleryüz'ü bıçaklamış, Ahmet Güleryüz hastaneye kaldırılmıştı. Olayı öğrenen yakınları saat 01.00 sıralarında sokak ortasında tartışmaya başlamış, olaylar büyümüş ve taraflar arasında çatışma çıkmıştı.

Silah seslerinin dakikalarca susmadığı mahallede vatandaşlar da korku dolu anlar yaşamış, çıkan çatışmada Mahmut Dizman (32) ve olay sırasında yoldan geçtiği öne sürülen Mustafa Arslan (32) silahla vurulmuştu. O dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Çatışma anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Güvenlik kamerasında, silahlı çatışma devam ettiği esnada isabet eden mermilerle bir kişinin yere yığıldığı görüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Arslan, hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemeler sürerken şüpheli Yakup Güleryüz, Şakir Güleryüz ve Sabri Güleryüz gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)