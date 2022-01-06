Arnavutköy'de 12 bin TL'lik telefonun çalındığı an kamerada

Sokakta yürüyen kadının yanına yaklaşan şüpheli, yankesicilik yöntemiyle cebindeki telefonu çaldı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı.

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, sokakta yürüyen kadın gasbedildi.

Arkadaşlarıyla birlikte telefon dükkanına giden Zübeyde Çiçek, bir süre ardından eve gitmek üzere yola çıktı.

Yürüdüğü sırada yankesicilik yöntemiyle cebinde bulunan 12 bin TL değerindeki cep telefonunu, yankesicilik yöntemiyle hırsız kadına kaptırdı.

"TELEFONU CEBİMDEN ALIP KAYIPLARA KARIŞTI"

Cep telefonunu yankesici kadına kaptıran Zübeyde Çiçek, "Telefoncu dükkanına geri dönüp baktığımda telefonun orada olmadığını gördük. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını izleyince yankesici bir kadının sessizce arkamızdan yaklaşarak telefonu cebimden alarak kayıplara karıştığını gördük.

Arnavutköy'de 12 bin TL'lik telefon hırsızlığı VİDEO

"YÜZÜNÜ ASLA UNUTMAM"

Ben kıt kanaat imkanlarla çalışan biriyim. Bu hırsız kadını tanıyan bilen kim varsa lütfen bize bildirsin. Yüzünü asla unutmam bu kişinin. Saçını da değişse, estetik de yapsa ben o yüzü, ben o bakışı, o yürüyüşü asla unutmam. Bu işin peşini bırakmayacağım ve bu hırsızın yakalanarak gerekli cezayı alması için sonuna kadar mücadele edeceğim.

"BÜTÜN EMEĞİM ÇALINDI"

Hırsızlık yaptıktan sonra arkamdan iki kişi yürüyor, o kişilerle de bir şey konuşuyor veya adres soruyor bilmiyorum onlara da seslenmek istiyorum bana ulaşsınlar lütfen. Benim bütün emeğim çalındı her şeyim oradaydı, telefon gelmese dahi ben o kadını istiyorum cezasını çeksin ki kimsenin canı yanmasın. Ben bu saatten sonra telefonu değil en çok hırsızın yakalanmasını istiyorum. Bugün yine karakola gideceğim, ek kamera görüntüleri ile ilgili gerekirse her akşam karakola gideceğim. Hakkımı helal etmiyorum ama ben hakkımı arayacağım." şeklinde konuştu.













