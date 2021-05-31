Arnavutköy’de 13 yaşındaki kıza minibüs çarptı

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kız, minibüsün çarpmasıyla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Arnavıtköy ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde seyir halinde olan minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki kıza çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Minibüsün çarpmasıyla birkaç metre sürüklenen kızın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kız ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.