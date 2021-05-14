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    Arnavutköy'de 19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

    İki grup arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından ölen şahsın yakınları, zanlının oturduğu binaya saldırdı.
    • İHA
    • 14.05.2021 - 08:46
    • Güncelleme : 14.05.2021 - 11:33
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    Arnavutköy'de 19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’nde, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede alevlenerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

    1 ÖLÜ

    Kavgada 19 yaşındaki Sait Çakmak isimli genç, bıçakla ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakmak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Arnavutköy de 19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü #1

    YAKINLARI ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

    Gencin ölüm haberini alan yakınları iddiaya göre ölümünden sorumlu şahsın oturduğu binaya saldırdı. Bölgede toplananlar öldüren şahsa ait olduğu belirtilen aracı da sopalarla parçaladı. Olaylar nedeniyle bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede toplanan öfkeli kalabalığa müdahale ederek dağıttı.

    Arnavutköy'de 19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü VİDEO

    4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Öte yandan zanlının gece saat 03.00 sıralarında özel hareket ekipleri tarafından alındığı öğrenildi. Kavgayla ilişiği olduğu tespit edilen 4 kişi daha gözaltına alındı.

    Arnavutköy de 19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü #2

    Arnavutköy de 19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü #3

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