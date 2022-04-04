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    Arnavutköy'de 2 grup kavgaya karıştı

    İki grubun arasında çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 15:07
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    Arnavutköy'de 2 grup kavgaya karıştı

    İstanbul Arnavutköy'de bulunan Fatih Caddesi’nde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki grup, bir süre sonra tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

    Olay esnasında kavgaya karışan bir kişi, silahla ateş etmeye başladı.

    SİLAHLI VURULDU

    Silahla vurulan şahıs yaralanırken kavga, çevredekiler ve olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile son buldu.

    Arnavutköy'de 2 grup kavgaya karıştı

    1 GÖZALTI

    Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan 1 kişi de gözaltına alındı.

    Arnavutköy de 2 grup kavgaya karıştı #1

    Arnavutköy de 2 grup kavgaya karıştı #2


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