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- Arnavutköy'de 2 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi
Arnavutköy'de 2 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi
Arnavutköy'de 2 milyon liralık vurgun yapan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı.
- İHA
- 22.10.2020 - 10:23
- Güncelleme : 22.10.2020 - 10:23
Arnavutköy'de 2 milyon liralık vurgun yapan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı.
Kovalamaca sırasında polis aracıyla hırsızların kaçtığı minibüs kafa kafaya çarpışırken, kazada 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.