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    Arnavutköy'de 2 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi

    Arnavutköy'de 2 milyon liralık vurgun yapan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı.
    • İHA
    • 22.10.2020 - 10:23
    • Güncelleme : 22.10.2020 - 10:23
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    Arnavutköy'de 2 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi

    Arnavutköy'de 2 milyon liralık vurgun yapan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı.

    Kovalamaca sırasında polis aracıyla hırsızların kaçtığı minibüs kafa kafaya çarpışırken, kazada 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

     

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