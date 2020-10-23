Sahte içki deposuna operasyon düzenleyen jandarma ekiplerince, şişelere doldurularak sahte bandrol ile ambalajlanmış 2,5 ton sahte rakıya el konulurken, operasyon anı kameraya yansıdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele ekiplerince; Arnavutköy’de O.K. isimli bir şahıs tarafından piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi alındı.

Konuyu mercek altına alan Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde O.K.'nin sahte içkileri sevk etmek üzere beklettiği antreponun adresi belirlendi. Jandarma, belirlenen adrese baskın düzenledi.

2,5 TON SAHTE RAKI BULUNDU

Burada yapılan aramalarda, ancak yetkili kurumlarda bulunan Bandrollü Ürün İzleme Cihazı (BUİS) yardımıyla sahte olduğu anlaşılabilen sevkiyata hazır vaziyette 100 cl.’lik şişelere doldurularak sahte bandrol ile ambalajlanmış 2,5 ton sahte rakı ele geçirildi.

İş yeri sahibi O.K., hakkında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı.

Arnavutköy’de 2,5 ton sahte rakı ele geçirildi ViDEO

TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından iş yeri sahibi, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet etmek suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.