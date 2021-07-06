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    Arnavutköy'de 30 kişinin tekmeli yumruklu kavgası

    Yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldıran yaklaşık 30 kişilik grubu mahalleli ayırmakta güçlük çekerken, kalabalık grubun dakikalarca kavga ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 06.07.2021 - 13:06
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    Arnavutköy'de 30 kişinin tekmeli yumruklu kavgası

    4 Temmuz günü 00.30 sıralarında İstanbul Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'ndeki sokakta bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik grup henüz bilinmeyen bir sebeple birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı.

    Kavgayı gören mahalleli sokağa inerek kavgayı ayırabilmek için uzun süre uğraştı.

    MAHALLELİ ZOR ANLAR YAŞADI

    Taraflar karşılıklı birbirlerini darp ederken, ayırmak için araya giren mahalleli ise zor anlar yaşadı.

    KAVGA ANI KAMERADA

    Vatandaşların çabaları sonrasında ayrılan grup, sokak aralarına girerek gözden kayboldu. Yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Arnavutköy'de 30 kişinin tekmeli yumruklu kavgası VİDEO

    Arnavutköy de 30 kişinin tekmeli yumruklu kavgası #1

    Arnavutköy de 30 kişinin tekmeli yumruklu kavgası #2

    Arnavutköy de 30 kişinin tekmeli yumruklu kavgası #3

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