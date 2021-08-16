Arnavutköy'de 7 kişi, minibüs ile otomobilin çarpışmasıyla yaralandı

Minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralanırken, iki araçta da büyük hasar oluştu.

Dün akşam saat 20.30'da İstanbul Arnavutköy Taşoluk Mesire Alanı yolunda, piknikten dönen aile kaza yaptı.

Cihan Han yönetimindeki 34 LR 5945 plakalı minibüs, Zülfü Demirbağ Caddesi'nde karşı yönden gelen Kadirhan Okutur yönetimindeki 34 GVJ 58 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

2 ARAÇTA DA HASAR OLUŞTU

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüsteki 6 kişi ve otomobilin sürücüsü yaralanırken, her iki araçta da büyük hasar oluştu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralıların yardımına çevredekiler koşarken, ihbar üzerine kaza alanına çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürdü.

7 KİŞİ TABURCU OLDU

Minibüsteki 7 kişinin taburcu olduğu, otomobil sürücüsü Okutur'un ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

















