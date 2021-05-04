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- Arnavutköy'de, bahşiş toplayan davulcunun peşine çocuklar takıldı
Arnavutköy'de, bahşiş toplayan davulcunun peşine çocuklar takıldı
Bahşiş toplayan davulcunun peşine takılan çocuklar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- DHA
- 04.05.2021 - 11:36
- Güncelleme : 04.05.2021 - 11:39
Tam kapanma kararı tüm yurtta uygulanmaya devam ederken bazı şehirlerden ilginç görüntüler geliyor.
İstanbul Arnavutköy'de, çocukların bir davulcunun peşine takıldıkları görüldü.
Kapanmanın ihlal edildiği o anlar kaydedildi.
DAVUL ZURNA EŞLİĞİNDE OYNADILAR
Arnavutköy'de, gündüz vakti dolaştıkları sokaklarda davul ve zurna eşliğinde bahşiş toplayanların peşine onlarca çocuk takıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmaya aldırış etmeyen bir kadın ile çocukların davul-zurna eşliğinde oynamaları kameraya yansıdı.
Arnavutköy'de, bahşiş toplayan davulcunun peşine çocuklar takıldı VİDEO