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    Arnavutköy'de balık tutarken dalgalara kapılan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti

    Arnavutköy Karaburun sahilinde balık tutan arkadaş grubu, denize düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. 1 kişi boğularak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 01.10.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 16:48
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    Arnavutköy'de balık tutarken dalgalara kapılan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti

    İstanbul Arnavutköy'e balık tutmaya 4 arkadaşı ile gelen Hamit Dinamit, talihsiz bir olay yaşadı.

    Sabah saatlerinde balık tutmak için geldikleri Karaburun sahilinde 4 arkadaş, dalgalara kapılarak denize düştü.

    3'Ü KURTULDU 1'İ BOĞULDU

    4 arkadaştan 3'ü kendi çabalarıyla kıyıya çıkarken, 52 yaşındaki Hamit Dinamit başarılı olamadı.

    Çevrede balık tutan diğer vatandaşlar boğulan adamın yardımına koştu.

    Denizden çıkamayan 52 yaşındaki Hamit Dinamit güçlükle kurtarıldı.

    Arnavutköy'de balık tutarken dalgalara kapılan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti ViDEO

    MÜDAHALELER İŞE YARAMADI

    Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, Dinamit'i ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Talihsiz adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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