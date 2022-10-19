Petrol
90.27
0.27%
Euro
18.2935
-0.19%
Dolar
18.5885
0.02%
Altın
983.29
-0.42%
Borsa
3868
0.68%
Bitcoin
362.320
-1.81%
BTXN Coin
9.27
-2.00%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    Arnavutköy'de balıkçılar canlarını hiçe saydı

    Karaburun sahilinde 10 kişi, kötü hava koşullarına aldırış etmeden denizin ortasındaki kayada canlarını hiçe sayarak balık tuttu.
    • 19.10.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 10:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arnavutköy'de balıkçılar canlarını hiçe saydı

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün öğle saatlerinde, Karaburun sahilinde balık tutmak isteyen vatandaşlar yürekleri ağızlara getirdi.

    Karaburun Sahili'nde fırtına ve dalgalara rağmen denizin ortasındaki kayanın üzerine çıkarak balık tutanlar, tehlikeye davetiye çıkarıyor.

    Balık tutmak için düzenli olarak buraya gelenler, geçen senelerde de aynı manzaranın yaşandığını söyledi.

    10 kişi kaya üzerinde canlarını hiçe saydı

    Yaklaşık 10 kişilik bir grup, deniz ortasındaki kayanın üzerine çıkarak oltayla balık tuttu.

    Motorlu teknelerle kayaya gelen grup, dalgalara ve rüzgara aldırış etmeden kayanın üzerin çıktı.

    Arnavutköy de balıkçılar canlarını hiçe saydı #1

    "Bir arkadaşımız böyle balık sevdasına boğularak gitti"

    Eyüpsultan’dan balık tutmak için düzenli olarak Karaburun Mahallesi’ne geldiğini söyleyen Fırat Aybar "Ben buradaki kayalıklara gidiyorum. O kayanın orası çok tehlikeli, dalgalar çok. Biz buradaki kayalıklardan olta atıyoruz. Oraya çıkanları da desteklemiyoruz. Geçen sene de bir arkadaşımız böyle balık sevdasına boğularak gitti. O yüzden orayı uygun görmüyorum. O kayaya çıkmanın hiçbir anlamı yok. Karadeniz’in suyu tehlikeli olduğu için anbean değişebiliyor. Belki 5 dakika sonra su seviyesi 2 katına da çıkabilir. Niye çıkıyorlar o kayaya ben de anlamıyorum. Ben çıkmam. Şu an deniz de çok asi." dedi.

    Arnavutköy de balıkçılar canlarını hiçe saydı #2

    "Ben hiç gitmedim, gitmem de"

    Karaburun’da balık tutan Ümit Kelkit ise "Şu anda burada sarıkanat ve lüfer balığı çıkıyor. Yıllardır burada balık yakalıyoruz. Şu an burası riskli aşağısı kuytu kaldığı için rüzgar almıyor. O kayanın üzeri de riskli. Balığın geliş güzergahı o kayanın orası olduğu için sürekli orada balık yakalıyorlar. Balığın geçiş yönü orası olduğu için arkadaşlar oraya gidiyorlar. Ben hiç gitmedim, gitmem de." diye konuştu.

    Arnavutköy de balıkçılar canlarını hiçe saydı #3

    Arnavutköy de balıkçılar canlarını hiçe saydı #4

    Arnavutköy de balıkçılar canlarını hiçe saydı #5


    Oturduğunuz yerden para kazanmaya hazır mısınız?
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden para kazanmaya hazır mısınız?

    Instagram, profil müziği özelliğini test ediyor
    Teknoloji

    Instagram, profil müziği özelliğini test ediyor

    Bursa'da kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücü: Ben sürmüyordum
    İç Haber

    Bursa'da kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücü: Ben sürmüyordum

    Görüş Bildir