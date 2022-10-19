Arnavutköy'de balıkçılar canlarını hiçe saydı

Karaburun sahilinde 10 kişi, kötü hava koşullarına aldırış etmeden denizin ortasındaki kayada canlarını hiçe sayarak balık tuttu.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün öğle saatlerinde, Karaburun sahilinde balık tutmak isteyen vatandaşlar yürekleri ağızlara getirdi.

Karaburun Sahili'nde fırtına ve dalgalara rağmen denizin ortasındaki kayanın üzerine çıkarak balık tutanlar, tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Balık tutmak için düzenli olarak buraya gelenler, geçen senelerde de aynı manzaranın yaşandığını söyledi.

10 kişi kaya üzerinde canlarını hiçe saydı

Yaklaşık 10 kişilik bir grup, deniz ortasındaki kayanın üzerine çıkarak oltayla balık tuttu.

Motorlu teknelerle kayaya gelen grup, dalgalara ve rüzgara aldırış etmeden kayanın üzerin çıktı.

"Bir arkadaşımız böyle balık sevdasına boğularak gitti"

Eyüpsultan’dan balık tutmak için düzenli olarak Karaburun Mahallesi’ne geldiğini söyleyen Fırat Aybar "Ben buradaki kayalıklara gidiyorum. O kayanın orası çok tehlikeli, dalgalar çok. Biz buradaki kayalıklardan olta atıyoruz. Oraya çıkanları da desteklemiyoruz. Geçen sene de bir arkadaşımız böyle balık sevdasına boğularak gitti. O yüzden orayı uygun görmüyorum. O kayaya çıkmanın hiçbir anlamı yok. Karadeniz’in suyu tehlikeli olduğu için anbean değişebiliyor. Belki 5 dakika sonra su seviyesi 2 katına da çıkabilir. Niye çıkıyorlar o kayaya ben de anlamıyorum. Ben çıkmam. Şu an deniz de çok asi." dedi.

"Ben hiç gitmedim, gitmem de"

Karaburun’da balık tutan Ümit Kelkit ise "Şu anda burada sarıkanat ve lüfer balığı çıkıyor. Yıllardır burada balık yakalıyoruz. Şu an burası riskli aşağısı kuytu kaldığı için rüzgar almıyor. O kayanın üzeri de riskli. Balığın geliş güzergahı o kayanın orası olduğu için sürekli orada balık yakalıyorlar. Balığın geçiş yönü orası olduğu için arkadaşlar oraya gidiyorlar. Ben hiç gitmedim, gitmem de." diye konuştu.