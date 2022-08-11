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    Arnavutköy’de bariyerleri aşan cip, tali yola uçtu

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden Serkan Algan’ın cipi, bariyerleri aşıp tali yola uçtu. Araçta sıkışan Algan, kurtarılmasının ardından hastaneye kaldırıldı.
    • 11.08.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 17:05
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    Arnavutköy’de bariyerleri aşan cip, tali yola uçtu

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde seyir halinde olan Serkan Algan, direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza kaçınılmaz oldu.

    Eski Edirne Asfaltı üzerinde karşı şeride geçen Algan idaresindeki cip, tali yola uçtuktan sonra takla atarak durabildi.

    İHA’nın haberine göre; araçta sıkışan sürücünün yardımına diğer sürücüler koştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri araçtan çıkardı

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekipleri tarafından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. Yaralının araçtan çıkarılma anı, cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

    Arnavutköy’de bariyerleri aşan cip, tali yola uçtu VİDEO

    Arnavutköy’de bariyerleri aşan cip, tali yola uçtu #1

    Arnavutköy’de bariyerleri aşan cip, tali yola uçtu #2

    Arnavutköy’de bariyerleri aşan cip, tali yola uçtu #3

    Arnavutköy’de bariyerleri aşan cip, tali yola uçtu #4

    Arnavutköy’de bariyerleri aşan cip, tali yola uçtu #5

    Arnavutköy’de bariyerleri aşan cip, tali yola uçtu #6


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