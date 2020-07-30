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    Arnavutköy'de berberde taciz iddiası ortalığı karıştırdı

    Berber tarafından çocuklarının taciz edildiğini duyan ailesi, dükkânı bastı. Linç edilmek istenen berber, güçlükle kurtarıldı.
    • DHA
    • 30.07.2020 - 11:09
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    Arnavutköy'de berberde taciz iddiası ortalığı karıştırdı

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesi İstiklal Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan bir dükkânı işleten berber, iddiaya göre yanında çalışan 14 yaşındaki çırağını taciz etti.

    Çırağın olayı ailesine anlatması üzerine, çocuğun ailesi, berberin dükkânını bastı.

    LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

    Aile, berber dükkânının camlarını kırarken, olayı duyan vatandaşlar da bölgede toplandı. Kalabalık, grup, berberi linç etmek istedi.

    Arnavutköy'de berberde taciz iddiası ortalığı karıştırdı #1

    POLİS KURTARDI

    Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri,  kalabalığın elinden berberi güçlükle aldı. Polis arabasına bindirilen berber, emniyete götürüldü. Toplanan kalabalık uzun süre sonra dağıldı.

    Arnavutköy'de berberde taciz iddiası ortalığı karıştırdı #2

    Arnavutköy'de berberde taciz iddiası ortalığı karıştırdı #3

    Arnavutköy'de berberde taciz iddiası ortalığı karıştırdı #4

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