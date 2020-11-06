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    Arnavutköy'de bıçaklı saldırganı polis bacağından vurdu

    Elindeki bıçakla önce çevreye korku dolu anlar yaşatan daha sonra ise polisin üzerine yürüyen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. O anlar saniye saniye görüntülendi.
    • İHA
    • 06.11.2020 - 09:49
    • Güncelleme : 06.11.2020 - 11:23
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    Arnavutköy'de bıçaklı saldırganı polis bacağından vurdu

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kuyubaşı Sokak’ta elinde bıçakla bağırarak sokakta bulunan binaların kapısına dayanıp etrafa tehditler saçan şüpheli, vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin elindeki bıçağı bırakması için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Şüpheli ise elindeki bıçağı bırakmayarak zaman zaman polislerin üzerine doğru yürüdü.

    POLİS BACAĞINDAN VURUP ETKİSİZ HALE GETİRDİ

    Polis ekipleri ikna olmayan ve kendilerine doğru gelen şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Ekipler daha sonra sağlık ekiplerine haber verdi.

    Arnavutköy'de bıçaklı saldırganı polis bacağından vurdu ViDEO

    HASTANEYE KALDIRILDI, SONRASINDA TUTUKLANDI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağından yaralanan K.Y’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Arnavutköy Devlet Hastahanesine götürdü.

    Hastanedeki işlemleri tamamlanan K.Y. daha sonra tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi.

    Arnavutköy de bıçaklı saldırganı polis bacağından vurdu #1

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