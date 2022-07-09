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Arnavutköy'de bir boğayı 7 kişi zapt edemedi

Arnavutköy'de bir boğayı 7 kişi zapt edemedi

Ağaca bağlanan kurbanlık boğa, 7 kişi tarafından zapt edilemedi. Arka bacakları iple bağlı olan boğa, kendisini tutan 7 kişiyi birden savurdu, bir kişiyi yere yıktı.