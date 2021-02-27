Arnavutköy'de bir işçi hafriyat kamyonu altında kalarak can verdi

Hafriyat kamyonuna yön tarifi yaparken aracın altında kalan işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Arnavutköy’e bağlı Bolluca’da bulunan bir hafriyat döküm sahasında, hafriyat kamyonu şoförüne yön tarifi yapan Sinan Çakır (53) isimli bir vatandaş, geri geri gelen aracın altında kaldı.

Çakır, tonlarca ağırlıktaki hafriyat kamyonunun altında bir süre kurtarılmayı bekledi.

Çevrede bulunan diğer işçiler olayın şoku ile paniğe kapıldı.

İşçilerden biri ise, o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Çakır’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Şahsın cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Arnavutköy’de kamyonun altında kalan işçi hayatını kaybetti İZLE