Semih Kuyumcu isimli şahıs, yaşadığı evde bıçaklanarak öldürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan 4 katlı bir apartmadan silah sesleri duyuldu.

Seslerin ardından apartman sakinleri panikle merdivenlere çıktı.

Binanın 2'inci katındaki kan izlerini gören apartman sakinleri durumu hemen polise bildirdi.

KAN İZLERİNE ULAŞILDI

Polis ekipleri, kan izlerinin 38 yaşındaki Semih Kuyumcu'nun yaşadığı dairenin kapısına kadar olduğunu tespit etti.

ÖLÜ BULUNDU

Çilingir yardımıyla daire kapısını açan polis ekipleri, defalarca bıçaklanarak öldürülen Semih Kuyumcu'nun cansız bedeni ile karşılaştı.

Kuyumcu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Arnavutköy'de bir kişi evinde bıçaklanarak öldürüldü ViDEO

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Kuyumcu’nun yalnız yaşadığı dairenin kapısından başlayarak sokağa kadar devam eden kan izlerinin ise şahsı bıçaklayan kişi ya da kişilerden birisine ait olabileceği düşünülüyor.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.