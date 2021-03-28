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- Arnavutköy’de bisikletli çocuğa otomobil çarptı
Arnavutköy’de bisikletli çocuğa otomobil çarptı
Kaza anının kameralara yansıdığı olayda, yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 28.03.2021 - 09:36
İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Boğazköy Mahallesi Melek Sokak üzerinde bisiklet süren bir çocuğa, yan sokaktan gelen otomobil çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredeki vatandaşlar ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.