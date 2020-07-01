Arnavutköy'de böcek ilacından 10 kişi etkilendi

En Son Haber

Arnavutköy'de bir apartmana aşırı derecede sıkılan böcek ilacından etkilenen 1'i hamile, 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Arnavutköy'de bir apartmana aşırı derecede sıkılan böcek ilacından etkilenen 1'i hamile, 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında ilaç sıkılan binada ikamet eden vatandaşları tahliye edilirken binaya girişler ise geçici süreliğine kapatıldı

Detaylar gelecek...