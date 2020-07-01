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    Arnavutköy'de böcek ilacından 10 kişi etkilendi

    Arnavutköy'de bir apartmana aşırı derecede sıkılan böcek ilacından etkilenen 1'i hamile, 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 01.07.2020 - 03:27
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    Arnavutköy'de böcek ilacından 10 kişi etkilendi #1

    Arnavutköy'de bir apartmana aşırı derecede sıkılan böcek ilacından etkilenen 1'i hamile, 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında ilaç sıkılan binada ikamet eden vatandaşları tahliye edilirken binaya girişler ise geçici süreliğine kapatıldı

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