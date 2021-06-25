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    Arnavutköy’de börekçiden çay isteyen hırsız, sadaka kutusu çaldı

    Börekçi dükkanına girip çay isteyen hırsız, tezgahın üzerinde bulunan sadaka kutusunu çalarak kayıplara karıştı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 25.06.2021 - 14:49
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 15:11
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    Arnavutköy’de börekçiden çay isteyen hırsız, sadaka kutusu çaldı

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul Arnavutköy İslambey Mahallesi Bosna Caddesi üzerinde bulunan börekçi dükkanına bir şahıs girdi.

    Börekçiye gelen ve dükkandan çalışan kadından bir bardak çay isteyen kişi, kadının çayı doldurduğunu anı fırsat bildi.

    SADAKA KUTUSU ÇALDI

    Şahıs, tezgahın üzerinde bulunan para dolu sadaka kutusunu beraberinde getirdiği poşetin içine koydu.

    HIRSIZLIK ANI KAMERADA

    Daha sonrasında çayı alıp dışarıya çıkan hırsız, elindeki çayı yere atarak hızla koşmaya başladı. Pes dedirten hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Arnavutköy’de börekçiden çay isteyen hırsız, sadaka kutusu çaldı VİDEO


    Arnavutköy’de börekçiden çay isteyen hırsız, sadaka kutusu çaldı #1

    Arnavutköy’de börekçiden çay isteyen hırsız, sadaka kutusu çaldı #2

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