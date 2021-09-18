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Arnavutköy'de börekçiden sadaka kutusu çaldı

Arnavutköy'de börekçiden sadaka kutusu çaldı

Bir börekçiye müşteri gibi giren hırsızın, tezgahın üzerinde bulunan sadaka kutusunu poşetinin içine atarak çaldığı anlar kameraya yansırken, hırsız hiçbir şey olmamış gibi dükkandan çıkıp gitti.