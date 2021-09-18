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    Arnavutköy'de börekçiden sadaka kutusu çaldı

    Bir börekçiye müşteri gibi giren hırsızın, tezgahın üzerinde bulunan sadaka kutusunu poşetinin içine atarak çaldığı anlar kameraya yansırken, hırsız hiçbir şey olmamış gibi dükkandan çıkıp gitti.
    • İHA
    • 18.09.2021 - 12:28
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 12:54
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    Arnavutköy'de börekçiden sadaka kutusu çaldı

    İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan bir börekçiye gelerek börek almak istediğini söyleyen bir kişi, tezgahtarın arkasını fırsat bilerek sadaka kutusunu çaldı.

    BİR DE BÖREK ALDI

    Sadaka kutusunu poşetine koyan hırsız, tezgahtarın verdiği böreğin parasını ödeyerek dükkandan çıktı.

    Bu kadarı da pes dedirten olayın görüntüleri güvenlik kamerası tarafından saniye saniye yansıdı.

    Sadaka kutusunu poşetine koyarak çaldı, börek alıp dükkandan çıktı VİDEO

    Arnavutköy de börekçiden sadaka kutusu çaldı #1

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