Arnavutköy'de büyüklerin hırsızlığını, küçük çocuklar önledi

Bir manav reyonundan 4 farklı grubun hırsızlık yapmasının ardından 2 küçük çocuk, meyve ve sebzelerin üzerini örterek hırsızlık yapılmasına engel oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 31 Ocak akşamı İstanbul Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi’ndeki bir marketin işletmecileri akşam 17:00’da marketin kapılarını kapattı.

Ardından marketin dışındaki manav reyonunun üzerini de brandalarla örttü.

Bir süre sonra marketin önüne gelen gençler, marketin manav reyonundaki brandaları kaldırarak ceplerini meyvelerle doldurdular.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Yarım saat içerisinde marketin etrafında 4 farklı grubun farklı zamanlarda hırsızlık yaptığı o anlar, marketin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

İKİ ÇOCUK, MÜDAHALE ETTİ

Manav reyonundan hırsızlık yapanları fark ettiği görülen yaşları 10’un altında olan 2 çocuğun yaptıkları ise hırsızların yüzlerinin kızarmasına yetmedi. Bisikletli 2 çocuk, hırsızlığı fark edince manav tezgahını açık olan brandalarını kapatarak brandaların üzerine taş koydu.

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MEYVELERİ MONTLARINA DOLDURDULAR

Çocukların ayrıldığını gören hırsızlar yeniden işe koyuldu ve yaptıklarıyla izleyenlere adeta pes dedirttiler. Ceplerini doldurmakla yetinmeyen hırsızlar, mont ve kazaklarının içini de çaldıkları meyvelerle doldurarak gözden kayboldular.