Arnavutköy’de buzlanan yol kazaya neden oldu

Arnavutköy’de buzlanan yol kazaya neden oldu

Kaygan yolda duramayan otomobil, takla atarak çayırlık alana devrildi. Kaza sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Arnavutköy'de 67 NS 748 plakalı otomobili ile seyir halinde olan Nejla Ayhan, yoldaki buzlanmadan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil önce kaydı, daha sonra ise takla atıp çayırlık alana uçtu.

1 YARALI

Kaza sonrasında araçta bulunan sürücü Ayhan yaralandı. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Jandarma yol ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Arnavutköy’de buzlanan yol kazaya neden oldu ViDEO