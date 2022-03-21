Anlaşmazlık yaşayarak kavgaya tutuşan 10 kişilik grup, bölgedeki vatandaş tarafından kayda alındı.

İstanbul Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde 10 kişilik grup tartışmaya başladı.

Giderek alevlenen tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesiyle taraflar birbirlerine tekme ve yumrukla saldırdı.

Nedeni belirlenemeyen şekilde cadde ortasında yaşanan arbedeyi bölgedeki vatandaş sonlandırmaya çalışsa da taraflar dizginlenemedi.

KAVGA ANI KAMERADA

Birbirine tekme ve yumruklarla saldıran kişiler, başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy'de cadde ortasında tekme tokat kavga VİDEO