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    Arnavutköy'de çaldıkları eşyaları hurdacıya sattılar

    Gündüz vakti metruk bir eve sürünerek giren hırsızlar, 12 bin lira değerinde inşaat malzemesi çaldıktan kapıyı kırarak dışarı çıktı.
    • 26.05.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 10:13
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    Arnavutköy'de çaldıkları eşyaları hurdacıya sattılar

    İstanbul Arnavutköy'de İslambey Mahallesi Ayvaz Sokak’ta bir müteahhidin depo olarak kullandığı metruk evdeki eşyalar gündüz vakti çalındı.

    İHA'nın haberine göre; evin kapısındaki delikten sürünerek içeriye giren hırsızlar, çaldıkları yaklaşık 12 bin TL değerindeki inşaat malzemesini dışarıya çıkardı.

    Evin kapısını kırarak çıktılar

    İnşaat malzemelerini çalan hırsızlar, sürünerek girdikleri evin kapısını kırarak dışarıya çıkıp kayıplara karıştı.

    Kapının kırık olduğunu gören müteahhitler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

    Hurdacıya sattılar

    Yapılan incelemelerde hırsızların çalınan inşaat malzemelerini hurdacıya sattıkları tespit edildi. Müteahhitler kendilerine ait olan demirler, hurdacıdan parayla satın aldı.

    Arnavutköy'de metruk gecekondudan inşaat malzemesi çaldılar ViDEO

    Arnavutköy de çaldıkları eşyaları hurdacıya sattılar #1


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