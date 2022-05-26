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- Arnavutköy'de çaldıkları eşyaları hurdacıya sattılar
Arnavutköy'de çaldıkları eşyaları hurdacıya sattılar
- 26.05.2022 - 09:20
- Güncelleme : 26.05.2022 - 10:13
İstanbul Arnavutköy'de İslambey Mahallesi Ayvaz Sokak’ta bir müteahhidin depo olarak kullandığı metruk evdeki eşyalar gündüz vakti çalındı.
İHA'nın haberine göre; evin kapısındaki delikten sürünerek içeriye giren hırsızlar, çaldıkları yaklaşık 12 bin TL değerindeki inşaat malzemesini dışarıya çıkardı.
Evin kapısını kırarak çıktılar
İnşaat malzemelerini çalan hırsızlar, sürünerek girdikleri evin kapısını kırarak dışarıya çıkıp kayıplara karıştı.
Kapının kırık olduğunu gören müteahhitler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Hurdacıya sattılar
Yapılan incelemelerde hırsızların çalınan inşaat malzemelerini hurdacıya sattıkları tespit edildi. Müteahhitler kendilerine ait olan demirler, hurdacıdan parayla satın aldı.
Arnavutköy'de metruk gecekondudan inşaat malzemesi çaldılar ViDEO