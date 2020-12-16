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Arnavutköy'de çam ağaçlarını kesen kişiler suçüstü yakalandı
İstanbul Arnavutköy'de yılbaşı için kaçak çam ağacı kesenler, orman memurları tarafından suçüstü yakalandı.
- DHA
- 16.12.2020 - 22:28
- Güncelleme : 16.12.2020 - 22:39
Yılbaşı yaklaşırken İstanbul'da, ormanlardan çam ağaçları kesenler artmaya başladı.
İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü Arnavutköy Orman İşletme Şefliği Toplu Koruma ekipleri, Fatih Mahallesi Türkköşe mevkiinde çam ağaçlarının kesildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Arnavutköy'de çam ağaçlarını kesen kişiler suçüstü yakalandı-Video
3 KİŞİ KESTİKLERİ AĞAÇLARI GÖTÜRÜRKEN YAKALANDI
Kestikleri ağaçları, bir araca koyan 3 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilere, para cezası uygulandı.