Kasasında bir grup gençle trafikte yüksek sesli müzik çalarak ilerleyen çekicinin sürücüsü Hasbi D.’ye para cezası verildi. Hasbi D.’nin, ceza kesilirken de müzik dinlemeye devam etmesi dikkat çekti.

İstanbul Arnavutköy’de, çekici üzerindeki otomobilin etrafında ayakta duran gençler, bir yandan son ses müzik dinlerken diğer yandan yolculuk yaptı.

Akan trafiğe aldırış etmeden hem hayatlarını hem diğer sürücüleri tehlikeye atan gençlerin o anları, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

DHA’nın haberine göre; görüntülerin medyaya düşmesiyle polis ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda, çekicinin sürücüsünün Hasbi D. olduğu belirlendi.

Para cezası kesilirken de müzik dinlemeye devam etti

Gözaltına alınan Hasbi D.'ye, saygısızca araç kullanmak suçundan 196, kamunun huzurunu bozacak şekilde yüksek sesle müzik dinlemek suçundan 196, yük veya araç üzerinde yolcu taşımak suçundan da 3 bin 339 lira olmak üzere toplam 3 bin 731 lira para cezası verildi.

Sürücünün, ceza kesilirken dahi çekicinin üzerindeki otomobilden açtığı müziği kısmaması dikkat çekti.

Arnavutköy’de ceza yiyen sürücü, müziğin sesini kısmadı ViDEO