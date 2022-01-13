Arnavutköy'de çiğ köfteciyi ayağından vurup kaçan kişi kamerada

Girdiği dükkanda çiğ köfte siparişi veren şahıs, yağmurluğunun içinden çıkardığı silahla çiğ köftecinin ayağına ateş açtı. O anlar kameraya yansıdı.

12 Ocak günü İstanbul Arnavutköy’de Barış Beyoğlu, öğlen saatlerinde kendisine ait çiğ köfte dükkanını açtı.

Dükkanın açılmasından kısa süre sonra içeri giren, yağmurluk giyen cerrahi maskeli kişi, çiğ köfte almak istediğini söyledi.

İş yeri sahibi Barış Beyoğlu, müşteri gibi iş yerine giren kişiye çiğ köfte hazırlamak üzere tezgaha geçti.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

O sırada çevreyi kontrol eden kişi, yağmurluğunun altından çıkardığı silahla Barış Beyoğlu'nun bacaklarına doğru peş peşe ateş etti. Neye uğradığını şaşıran iş yeri sahibi, tezgahtaki malzemeleri silahlı saldırgana savurmaya başladı.





KURŞUNLAYIP KAÇTI

Kurşunların hedefi olan talihsiz adam, bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanırken, saldırgan ise koşarak iş yerinden kaçtı. İş yeri sahibi Barış Beyoğlu da saldırganın peşinden koştu.

Arnavutköy'de çiğköfteciyi ayağından vurup kaçan kişi kamerada VİDEO







HASTANEYE KALDIRILDI

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Barış Beyoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.





SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yağmurlu giyen şahsın içeriye girdikten kısa süre sonra tezgahın arkasında bulunan iş yeri sahibine ateş ettiği görülüyor.

Ardından neye uğradığını şaşıran adamın, saldırganın peşinden koştuğu güvenlik kamerası görüntülerine yansıyor.











