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Arnavutköy’de çocuklar süs havuzuna girdi
Akşam saatlerinde parka gelen onlarca çocuk, sıcaktan bunalınca süs havuzuna girdi.
- İHA
- 05.07.2021 - 09:00
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bulunan Arnavutköy Şehir Parkı, onlarca çocukla doldu.
Akşam vakti parka gelen çocuklar oyun oynamaya başladı.
Bir süre sonra çocuklar, sıcak havanın etkisi ile bunaldı.
Çocuklar, parkta bulunan süs havuzuna girmeye başladı.
KAMERAYA YANSIDI
Oyunlarına süs havuzunda devam eden çocuklar adeta plajdaymış gibi eğlendi.
Çocukların tehlikeli eğlencesi, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Arnavutköy’de çocuklar süs havuzuna girdi VİDEO