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    Arnavutköy’de çocukların kavgası aileleri birbirine düşürdü

    Çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de katılınca olay büyüdü. Taraflar, polis ekiplerinin müdahalesi ile ayrılabildi.
    • DHA
    • 27.07.2021 - 11:03
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 11:12
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    Arnavutköy’de çocukların kavgası aileleri birbirine düşürdü

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde bulunan parkta, çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de müdahil oldu.

    Tarafların birbirine saldırdığı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Ekipler tarafları güçlükle ayırabildi.

    Arnavutköy’de çocukların kavgası aileleri birbirine düşürdü ViDEO

    KAMERAYA YANSIDI

    Bazı vatandaşlar çıkan arbedede yaralandı. Kavgaya karışan bazı vatandaşlar ise gözaltına alındı.

    Yaşanan kavga anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Arnavutköy’de çocukların kavgası aileleri birbirine düşürdü #1

    Arnavutköy’de çocukların kavgası aileleri birbirine düşürdü #2

    Arnavutköy’de çocukların kavgası aileleri birbirine düşürdü #3

    Arnavutköy’de çocukların kavgası aileleri birbirine düşürdü #4

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