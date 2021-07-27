Çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de katılınca olay büyüdü. Taraflar, polis ekiplerinin müdahalesi ile ayrılabildi.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde bulunan parkta, çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de müdahil oldu.

Tarafların birbirine saldırdığı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafları güçlükle ayırabildi.

Arnavutköy’de çocukların kavgası aileleri birbirine düşürdü ViDEO

KAMERAYA YANSIDI

Bazı vatandaşlar çıkan arbedede yaralandı. Kavgaya karışan bazı vatandaşlar ise gözaltına alındı.

Yaşanan kavga anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.