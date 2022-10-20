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Arnavutköy’de çöp kovasını ateşe verip, tekmelediler
Osmangazi Parkı’nda bir grup genç çöp kovasını ateşe verdi, daha sonra ise tekmeleyerek yerinden söktü. O anlar kameraya yansırken, belediye de sosyal medyadan tepki gösterdi.
- 20.10.2022 - 09:25
- Güncelleme : 20.10.2022 - 09:53
İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’ndeki Osmangazi Parkı, kendini bilmez bir grup genç tarafından adeta talan edildi.
Park içerisinde bulunan çöp kovasında ateş yakan gençler, daha sonra kovayı tekmeleyerek yerinden söktü.
Belediye, sosyal medyadan paylaştı
Gençlerin çöp kovasını sırayla tekmeleyerek yerinden söktüğü anlar güvenlik amacı ile parka takılan kameralar tarafından görüntülendi.
Arnavutköy Belediyesi ise sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak, “Parklarımız için başlatılan güvenlik kamerası kurulum işlemleri devam ediyor.” diye yazdı.
Arnavutköy’de çöp kovasını ateşe verip, tekmelediler VİDEO
Duvarlar siyaha döndü
Parkın içerisinde birçok noktada duvar yazıları olduğu ve yakılan ateşler nedeniyle duvarların da siyaha büründüğü görüldü.