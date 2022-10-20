Petrol
92.95
0.58%
Euro
18.216
0.23%
Dolar
18.5896
-0.03%
Altın
974.27
0.19%
Borsa
3880
0.00%
Bitcoin
360.698
-0.48%
BTXN Coin
9.30
0.64%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Açık 12 C

    Arnavutköy’de çöp kovasını ateşe verip, tekmelediler

    Osmangazi Parkı’nda bir grup genç çöp kovasını ateşe verdi, daha sonra ise tekmeleyerek yerinden söktü. O anlar kameraya yansırken, belediye de sosyal medyadan tepki gösterdi.
    • 20.10.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 09:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Arnavutköy’de çöp kovasını ateşe verip, tekmelediler

    İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’ndeki Osmangazi Parkı, kendini bilmez bir grup genç tarafından adeta talan edildi.

    Park içerisinde bulunan çöp kovasında ateş yakan gençler, daha sonra kovayı tekmeleyerek yerinden söktü.

    Belediye, sosyal medyadan paylaştı

    Gençlerin çöp kovasını sırayla tekmeleyerek yerinden söktüğü anlar güvenlik amacı ile parka takılan kameralar tarafından görüntülendi.

    Arnavutköy Belediyesi ise sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak, “Parklarımız için başlatılan güvenlik kamerası kurulum işlemleri devam ediyor.” diye yazdı.

    Arnavutköy’de çöp kovasını ateşe verip, tekmelediler VİDEO

    Duvarlar siyaha döndü

    Parkın içerisinde birçok noktada duvar yazıları olduğu ve yakılan ateşler nedeniyle duvarların da siyaha büründüğü görüldü.

    Arnavutköy’de çöp kovasını ateşe verip, tekmelediler #1

    Arnavutköy’de çöp kovasını ateşe verip, tekmelediler #2

    Arnavutköy’de çöp kovasını ateşe verip, tekmelediler #3

    Arnavutköy’de çöp kovasını ateşe verip, tekmelediler #4

    Arnavutköy’de çöp kovasını ateşe verip, tekmelediler #5

    Arnavutköy’de çöp kovasını ateşe verip, tekmelediler #6

    Arnavutköy’de çöp kovasını ateşe verip, tekmelediler #7

    Arnavutköy’de çöp kovasını ateşe verip, tekmelediler #8


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Batshuayi'nin vurduğu gol oluyor
    Futbol

    Batshuayi'nin vurduğu gol oluyor

    'Ukrayna'ya silah göndermeyeceğiz'
    Dünya

    'Ukrayna'ya silah göndermeyeceğiz'

    Görüş Bildir