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Arnavutköy’de çöp kovasını ateşe verip, tekmelediler

Arnavutköy’de çöp kovasını ateşe verip, tekmelediler

Osmangazi Parkı’nda bir grup genç çöp kovasını ateşe verdi, daha sonra ise tekmeleyerek yerinden söktü. O anlar kameraya yansırken, belediye de sosyal medyadan tepki gösterdi.