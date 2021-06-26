Bir inşaatın atık su borularını ana hatta bağlamak için çalışan işçiler, rögar kapağını açınca ana boruların kırıldığını gördü. Tünelin içinden kazı malzemeleri çıktı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Nene Hatun Mahallesi'nde, bir inşaatın atık su giderlerinin ana borulara bağlanması için çalışmalara başlandı.

Rögar kapağının açılması ile ana boruların kırılarak yaklaşık 5 metrelik tünel açıldığı görüldü.

İSKİ ekipleri, kazılmış olan tünelin içinde definecilere ait olduğu düşünülen kazma, kürek, aydınlatma ve merdivenlerle karşılaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çıkan toprağın bir kısmının yol kenarına, bir kısmının ise atık su borularına bırakıldığı görüldü.

Etraftaki onlarca eve rağmen sokak ortasında yapılan bu işlem, ekipleri şaşırttı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

“DUVARLARI KIRMIŞLAR VE BOZMUŞLAR”

İnşaatın sahibi Zeki Turunğ, şu sözleri kaydetti:

“Ana hatta bağlamak üzere arkadaşlar yolun ortasındaki rögar kapağını açtıklarında içeride daha önceden bir kazı çalışması yapıldığını fark ettiler. İçerideki duvarları kırmışlar ve bozmuşlar. Şimdi arkadaşlar bu kırılan yerleri yeniden tamir edecekler.

Arnavutköy’de defineciler, rögar kapağının içinde kazı yaptı VİDEO



“KİMSE GÖRMEMİŞ”

İSKİ çalışanları içeriye girdiklerinde kazma, kürek, el feneri, merdiven gibi malzemelerle karşılaşmışlar.

Ana hattın duvarını kırarak biraz ileriye doğru kazı çalışması yapıldığını görmüşler. İnşaatımızda sürekli bekleyen bekçimiz var normalde. Defineciler muhtemelen gece gelmişler ve o yüzden de kimse görememiş.

Kısıtlama dönemlerinde ve bayram sürecinde de kazılmış olabilir burası.





“BIRAKILAN MALZEMELER GİDERLERİ TIKAMIŞ”

İçeriden çıkardıkları toprağı yol kenarına atmışlar, birazını da içeride bırakmışlar ve bırakılan malzemeler de giderleri tıkamış."