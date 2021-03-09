Kontrolden çıkan bir tırın şoförü, tırın devrilmesiyle birlikte yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Arnavutköy Kuzey Marmara otoyolu Tayakadın Mevki Edirne istikametinde giden bir tır kaza yaptı.

13.15 sıralarında seyir halinde ilerleyen 34 BD 7466 plakalı tır sürücüsü, bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Bariyerlere çarpan tır yola devrilirken sürücü araçta sıkıştı.

YARALI ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerine kısa sürede ulaşan ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Ekipler yolu trafiğe kapatırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Tırın çekilmesinin ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

Arnavutköy'de devrilen tırın şoförü yaralandı ViDEO







