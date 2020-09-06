Suriyeli ailelerin düğününde çıkan tekmeli yumruklu kavga, polisin havaya ateş açması üzerine sona erdi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde bulunan yabancı uyruklulara ait bir düğün salonunda başlayan bir düğünde kavga çıktı.

Çıkan kavga düğün salonunun içerisinde durdurulamayınca caddeye taştı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Dakikalarca devam eden kavgada iddiaya göre, Suriye uyruklu olan şahıslar düğün salonunda kavga ettikten sonra düğün sonlandırıldı. Düğün salonunun çıkışında tekrar kavgaya tutuşan şahıslar dakikalarca birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Birbirlerine saldıran şahıslar polisin olay yerine gelerek havaya ateş açmasıyla ancak durdurulabildi. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Arnavutköy'de düğünde çıkan kavga sokakta devam etti VİDEO